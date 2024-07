Breno Lopes é um dos titulares que deixaram o Palmeiras nesta temporada (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 17/07/2024 - 06:00 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta o Botafogo pela primeira vez após a histórica virada no Engenhão, no jogo que marcou a arrancada do Verdão pelo seu 12º título brasileiro.

De volta ao Nilton Santos, a equipe de Abel Ferreira terá a presença de pelo menos quatro titulares que não atuaram naquela noite em que Endrick brilhou no Rio de Janeiro.

Os jovens Vitor Reis e Estevão, e também a dupla de volantes Aníbal Moreno e Gabriel Menino, devem ser as novidades do time de Abel Ferreira.

Em novembro de 2023, o zagueiro Luan e o atacante Breno Lopes, que já deixaram o clube, foram titulares, além de Richard Rios e Zé Rafael, que seguem no elenco, mas não devem ser titulares nesta quarta-feira (17).

Rony e Flaco López, dois prováveis titulares do Palmeiras para esta rodada, iniciaram o jogo no banco, mas entraram no segundo tempo, inclusive com o argentino marcando o importante gol de empate.

O elenco do Palmeiras contará com duas grandes novidades no banco para essa partida, que são as presenças de Felipe Anderson e Maurício, além de Dudu, que lesionado, também não esteve presente na histórica virada por 4 a 3.

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo é: Weverton, Mayke, Gómez, Vitor Reis e Piquerez; Anibal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estevão, Rony e Flaco López