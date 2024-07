Em qual setor Felipe Anderson deve atuar? Jogador responde como pode ajudar o Palmeiras

Foto: Rafaela Cardoso / LANCE!







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/07/2024 - 14:57 • São Paulo (SP)

Principal reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, o meia-atacante Felipe Anderson, que já está pronto para estrear, pode atuar por diversos setores do campo, como o próprio jogador afirmou durante sua apresentação na Academia de Futebol. O atleta que veio da Lazio, falou sobre as posições que jogou na equipe italiana durante o tempo que ficou no futebol europeu.

- Eu mudei muito de posição. Atuei muito pela direita, pela esquerda ou pelo meio. No último mês, joguei até de ala, por todos os lados do campo, então, desde que cheguei na Itália, comecei a aprender muito sobre tática e posicionamento - disse Felipe Anderson.

O novo camisa 9 do Verdão também revelou ter aprendido muito sobre posicionamento e tática na Europa. Para ele, entender como jogadores com características parecidas com as suas atuam, foi fundamental.

- Eu me apaixonei em entender a função que todos os jogadores que têm as minhas características fazem, e isso contribuiu para que eu pudesse assimilar os jogos e o que o treinador pede, o que tem me ajuda bastante e eu consigo contribuir com o clube. Gosto de estar disponível para ajudar o time independentemente da posição - completou Felipe Anderson.

O próximo desafio do Palmeiras será nesta quarta-feira (17), quando vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão. As duas equipes brigam pela liderança do campeonato.