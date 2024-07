Danilo Barbosa, jogador do Botafogo, em partida da Copa Libertadores, em 16 de maio de 2024. Crédito: Sipa US/Alamy Live News







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro

Um confronto direto irá movimentar a 17ª rodada do Brasileirão: Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 17/07, às 21h30.

A partida, que será disputada no Estádio Nilton Santos, irá definir a ponta do campeonato. Isso porque atualmente Botafogo e Palmeiras estão empatados no número de pontos e no saldo de gols, desempatando apenas no número de gols marcados.

Apesar do bom momento das equipes proporcionar um confronto muito parelho, acreditamos que o Botafogo leva a melhor nesta disputa.

Portanto, abaixo, selecionamos três motivos para apostar na equipe carioca nesta partida.

Invencibilidade do Botafogo

O alvinegro vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro. Além de defender uma invencibilidade de 5 jogos, desde o início do Brasileirão 2024 o time carioca só perdeu 3 vezes. Desde então, foram 10 vitórias e 3 empates. Veja as odds para a vitória do Botafogo:

Mercado Odd Vitória do Botafogo 2.72 Empate 3.20 Vitória do Palmeiras 2.70

Botafogo jogando em casa

A partida entre Botafogo e Palmeiras será disputada no Estádio Nilton Santos, casa do time Alvinegro. Além do fator torcida pesar a favor do mandante, o retrospecto também favorece o time carioca: o Botafogo não perde em casa há mais de dois meses. A última derrota no Nilton Santos foi contra o Bahia, por 1-2.

Botafogo marcou em todos os jogos até agora

Um dos pontos que pesam a favor do Botafogo nesta comparação é justamente o fator desempate entre o time carioca e o Palmeiras na tabela: o número de gols marcados.

Desde o início do Campeonato Brasileiro 2024, o Botafogo marcou 27 gols. Além disso, o time carioca não passou nenhuma das 16 rodadas sem marcar. Veja quem são os prováveis marcadores do Botafogo segundo a Betano: