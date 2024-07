O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 12:53 • São Paulo (SP)

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Botafogo, quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com o elenco separado em dois times, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática com orientações e intervenções sobre posicionamento, movimentação e jogadas. Os atletas ainda fizeram um trabalho recreativo e, ao final, praticaram finalizações.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O lateral-esquerdo Piquerez, segundo jogador do elenco com mais partidas disputadas na temporada, com 38 jogos, um a menos que Rony, falou sobre a regularidade do Verdão nesta temporada.

- Eu me sinto muito bem, principalmente pela parte física, coisa que não consegui nos anos anteriores, pois tinha lesão ou alguma outra coisa. Neste ano, venho muito bem e posso estar à disposição do treinador quando ele precisa, seja no lugar que for, jogando ou fora, sempre apoiando o time e lutando para ganhar todos os jogos - disse o uruguaio.

+ Desempenho de Richard Ríos na Copa América dá ‘boa dor de cabeça’ para Abel no Palmeiras; veja números

➡️ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados!

Sobre o Botafogo, que divide a liderança do Brasileirão com o Verdão, o camisa 22 elogiou, mas se mostra confiante pelo que o time paulista vem demonstrando em campo nos últimos jogos.

- É um grande time, vem fazendo as coisas muito bem desde o ano passado. É um time muito difícil, competitivo, que briga por títulos, mas a gente vai enfrentar o confronto de amanhã da melhor forma. O time está bem, está forte - avaliou o jogador.

Piquerez também comentou sobre a chegada de reforços nesta janela de transferências. Segundo o uruguaio, a competitividade entre os jogadores está forte.

- O time, agora com os reforços, vai ficar ainda muito mais competitivo. A competitividade interna aqui já está sendo bastante forte e isso é muito bom porque, na hora das partidas, jogue quem jogar, todos vão fazer da melhor maneira e da melhor forma - finalizou.