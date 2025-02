Betis oficializa rescisão com Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras

O Betis oficializou, na manhã desta sexta-feira (28), a rescisão do contrato de empréstimo de Vitor Roque, que irá reforçar o Palmeiras a partir de março.

O atacante, que pertencia ao Barcelona, já acertou as bases salariais com o clube paulista e é aguardado no Brasil nos próximos dias para ser anunciado oficialmente. O Palmeiras, por sua vez, deve formalizar a contratação ainda nesta tarde, que marca o último dia da janela de transferências no Brasil.

- Bom, Vitor Roque não participou do treino de hoje conosco porque sua transferência para o Palmeiras já está fechada. Até ontem isso não era sabido por nós, mas agora está tudo certo - afirmou Manuel Pellegrini em entrevista.

O Palmeiras irá desembolsar 25 milhões de euros fixos por 80% dos direitos econômicos de Vitor Roque, além de 5 milhões de euros em bonificações previstas no acordo.

O atacante estará à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira para as seguintes competições: Campeonato Brasileiro, Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes, principal torneio do calendário.

Vitor Roque, no refoçros do Palmeiras, em ação pelo Real Betis contra o Celta de Vigo (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja nota oficial d Betis sobre Vitor Roque

O Real Betis Balompié e o FC Barcelona chegaram a acordo para resolver a transferência do atacante Vitor Roque.

O brasileiro, que se transferiu para o Barcelona no verão passado, sai depois de disputar 33 partidas e marcar 7 gols.

O Clube agradece os serviços prestados e deseja-lhe boa sorte no seu próximo compromisso profissional.

Vitor Roque na Europa

Contratado junto ao Athletico, Vitor Roque se transferiu ao Barcelona, em 2023, em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. O atacante, no entanto, não conseguiu se fixar na equipe e acabou emprestado ao Betis.

No novo clube, também enfrentou problemas de adaptação e perdeu espaço após a janela de transferências europeia. Ao todo, ele disputou 49 partidas na Espanha e anotou nove gols.