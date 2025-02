Quanto cada gol de Vitor Roque, perto do Palmeiras, custou ao Barcelona?

O Barcelona recebeu o aval da Fifa, superou burocracias com La Liga e está liberado para negociar Vitor Roque com o Palmeiras. Contratado por 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões em bônus e 13 milhões em impostos pelo clube catalão, o jogador chegaria ao Alviverde, no seu retorno ao Brasil, por 25 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A operação do Barcelona foi considerada um fracasso por conta da expectativa criada em cima de Vitor Roque e o que o atacante conseguiu entregar. Apesar disso, os culés conseguiram reverter parte do prejuízo com a venda para o Palmeiras. Para o jornal "Sport", a venda é uma "bênção financeira".

continua após a publicidade

O Barcelona vive crise financeira e acumula dívidas em cerca de 2,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 15,217 bilhões na cotação atual). A situação faz com que o clube esteja autorizado a gastar com seu futebol pouco mais da metade do que é permitido para o Real Madrid, por exemplo.

➡️ Endrick enlouquece jornais espanhóis: ‘Em Copa, ele é o rei’

Quanto cada gol de Vitor Roque no Barcelona?

Com o pouco tempo que o brasileiro ficou no Barça, esse cálculo vai desconsiderar os bônus incluídos na negociação entre Athletico-PR e o time espanhol. Além disso, a conta também não vai incluir os 13 milhões de euros dados como impostos no país. Esse cálculo é apenas uma ilustração, desconsiderando também o salário do jogador enquanto foi jogador do Barcelona.

continua após a publicidade

Comprado por aproximadamente 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões na época), Vitor Roque deve chegar ao Palmeiras por 25 milhões de euros fixos (R$ 151,6 milhões atualmente). Subtraindo um valor do outro, o total gasto pelo Barcelona foi de aproximadamente R$ 62 milhões.

Enquanto esteve no clube catalão, Vitor fez 16 partidas, 14 pela La Liga e dois pela Copa do Rei, somando 353 minutos. Foram dois gols marcados, todos no Campeonato Espanhol. Com isso, pelo cálculo ilustrativo feito acima, cada gol do brasileiro custou aproximadamente R$ 31 milhões ao Barcelona.