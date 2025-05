Auxiliar do Palmeiras dispara contra a arbitragem: ‘Foi jeitinho brasileiro’

A comissão técnica do Palmeiras ficou na bronca com a arbitragem de Ramon Abatti Abel na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado do Allianz mantém o Verdão na liderança, mas coloca o clube carioca há apenas um ponto de distância na tabela de classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O gol do Flamengo saiu no segundo tempo, em cobrança de pênalti do meia Arrascaeta. O lance aconteceu após o uruguaio ser derrubado na área por Murillo. O VAR orientou a análise e Ramon Abatti Abel marcou a penalidade.

Abel Ferreira estava suspenso após a expulsão na última rodada, na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo. João Martins foi o responsável por comandar o Verdão e também concedeu entrevista coletiva no Allianz Parque. O auxiliar português fez críticas ao árbitro.

continua após a publicidade

— Hoje em dia o VAR que manda no jogo, Ramon (Abatti Abel) não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Antes de vir, assistimos a final da Copa de Portugal, o árbitro marcou um pênalti, e o VAR não interviu. É clara a regra. Não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra? As regras estão para se cumprir e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro — disse João Martins.

Indignado com a marcação, O auxiliar de Abel Ferreira questionou a decisão da arbitragem. Segundo João Martins, Murillo apenas se protegeu e não teve a intenção de derrubar Arrascaeta, um lance que Ramon acertou no campo ao deixar seguir, mas que mudou de ideia devido à intervenção do VAR.

continua após a publicidade

— O segundo pênalti só me resta rir. Ramon estava a um metro e mandou seguir. Murilo usou o corpo dele para proteger. Ramon teve a coragem de deixar seguir, mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e reforça com as imagens — finalizou o treinador.

João Martins falou após a derrota do Verdão (Foto: Palmeiras)

Próximo jogo

O clube alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado em primeiro lugar geral, o time de Abel Ferreira apenas cumpre tabela. Já no domingo (1°), o Verdão encara o Cruzeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último duelo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.