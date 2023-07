A partida entre Palmeiras x São Paulo, nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, terá a presença da família de Gabriela Anelli, torcedora que acabou sendo vítima de uma confusão que antecedeu o duelo com o Flamengo, no sábado (8). Segundo apurou o Lance!, pessoas próximas dos familiares alegaram que o clube não ofereceu ingressos ou qualquer hospitalidade para a presença deles no estádio, além disso teria negado um ingresso para o avô de 83 anos da garota.