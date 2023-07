Logo no seu início de mandato, Leila Pereira teve que lidar com uma crise gigantesca com a torcida do Palmeiras. A mandatária assumiu o clube com o seu assessor pessoal, Olivério Júnior, também cuidando da assessoria de imprensa do Verdão. O fato revoltou grande parte da torcida que exigiu a demissão do assessor, pelo seu passado e relacionamento com Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians. Leila demorou para dar o braço a torcer, mas trocou a chefia da comunicação do Palmeiras.