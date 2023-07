Lances determinantes colocaram a equipe de arbitragem brasileira em 'xeque' nesta Copa do Brasil. As classificações de Grêmio e Flamengo foram marcadas por polêmicas, e o clássico entre Palmeiras e São Paulo, nesta quinta-feira (13), não foi diferente. Anderson Daronco recebeu uma enxurrada de questionamentos após anular o gol de Calleri, o que seria o segundo do Tricolor, no segundo tempo.