O chileno não atuou diante do Flamengo devido a uma pancada no joelho, sendo ausência em alguns treinos da equipe, mas participou do aquecimento com o restante do grupo e realizou um treinamento à parte nesta terça (1). Já o meia-atacante foi liberado pelo DM e pode ser relacionado. O volante Battaglia sofreu uma cotovelada contra o Rubro-Negro, mas passou por procedimento no dente ainda no sábado (29) e deve estar entre os titulares.