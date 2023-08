Do final do Paulistão para cá, uma série de desfalques acabou atrapalhando os planos de Abel. Primeiro foi Rony e Veiga, que depois do estadual precisaram se recuperar de lesão. Aí foi a vez de Marcos Rocha sofrer sua primeira lesão na temporada, o que impediu a escalação ideal mesmo com o retorno da dupla que estava fora de combate.