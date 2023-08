- Estou muito feliz pela fase que estou vivendo dentro do clube que amo, que é o Palmeiras. Ainda mais fazendo gols de cabeça, o que era imprevisível. É fruto de muito trabalho que dedicamos no dia a dia. O Abel me cobra bastante de sempre entrar na área. É isso que estou fazendo, com a qualidade da equipe, dos laterais, principalmente, e eu sendo oportunista. Reconhecemos a oscilação que tivemos, mas o principal são as duas vitórias que tivemos pensando em chegar inteiro a esse grande duelo de quarta-feira, contra o Atlético-MG. Estamos preparados, já mostramos que somos muito competentes nessas competições. Estamos inteiros, pacientes, concentrados para fazermos um grande jogo.