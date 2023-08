Ao todo, somando as temporadas 2022 e 2023, Edney tem 32 jogos e três gols pelo sub-20 do Alviverde. Além disso, conquistou os seguintes títulos: Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023), Campeonato Brasileiro sub-20 (2022), Copa do Brasil sub-20 (2022), CEE Cup sub-19 (2022), ICGT Tournament (2023) e Terborg Toernooi (2023).