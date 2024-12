Assista ao gol de falta de Estêvão em Cruzeiro x Palmeiras

Estêvão tem estrela! Aos 44 minutos do segundo tempo, e com o Palmeiras necessitando do resultado para seguir vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o atacante marcou de falta e virou a partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Veja a seguir.

Esse foi o 13 gol do atacante na competição, que soma outras nove assistências, totalizando 22 participações diretas em gols. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 73 pontos, três atrás do líder Botafogo.

Luta pela artilharia do Brasileirão

Com o gol marcado na partida da última quarta-feira (4), Estêvão chegou aos 13 gols e ocupa a vice-artilharia do Brasileirão, atrás de Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, que somam 14 tentos.

Yuri Alberto (Corinthians) - 14 gols Alerrandro (Vitória) - 14 gols Estêvão (Palmeiras) - 13 gols Luciano (São Paulo) - 11 gols Pedro (Flamengo) - 11 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

Estêvão marcou gol de falta para o Palmeiras aos 44 minutos da segunda etapa (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

