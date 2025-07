Palmeiras barra saída de Piquerez para Europa, mas renovação segue sem avançar

O Palmeiras considera Piquerez imprescindível e não pretende negociar o jogador nesta janela de transferências, apesar do interesse de clubes do futebol europeu. Com três competições ainda no calendário, a diretoria descarta novas saídas após as transferências de Mateus e Naves, e aposta na manutenção do elenco para conquistar, ao menos, um título em 2025.

A única exceção considerada é Richard Ríos, destaque no Mundial de Clubes. Apesar de não haver interesse na negociação do colombiano, a diretoria fixou seu valor em 30 milhões de euros — quantia considerada “ideal” para uma eventual transferência. Com isso, novas saídas estão barradas, como é o caso de Piquerez.

De acordo com apuração da reportagem, no entanto, as conversas por uma renovação e consequente valorização salarial seguem estagnadas. O jogador uruguaio possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2026 e estará livre para assinar um pré-contrato na metade da próxima temporada, período que coincide com a disputa da Copa do Mundo.

A escassez de opções no mercado, aliada à baixa concorrência interna pela posição, amplia a importância do atleta dentro do elenco alviverde. A boa relação com Abel Ferreira, por sua vez, é outro fator decisivo para sua permanência.

Assim como em outras oportunidades, o Palmeiras mantém calma nas tratativas e avalia o melhor momento para avançar com as negociações por uma renovação contratual. O clube está ciente da valorização do atleta, que acumula convocações para a seleção uruguaia e foi um dos destaques no Mundial.

- A verdade é que o Piquerez não vê isso como uma vitrine, e sim como a profissão que ele escolheu, e ele quer chegar o mais longe possível. Competir em um Mundial de Clubes é um sonho. Logicamente, é uma oportunidade para qualquer jogador, né? Mas a experiência que ele está vivendo é o mais importante, e o futuro será consequência desses jogos - comentou Daniel, pai do jogador, em entrevista ao Lance!.

Piquerez recebeu sondagens de algumas equipes da Europa durante o Mundial de Clubes, entre elas a Juventus. O jogador possui cidadania italiana, o que facilita uma eventual negociação e não ocupa nova vaga de estrangeiro — algo visto com bons olhos pela diretoria da equipe de Turim.

Piquerez em partida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Piquerez é peça fundamental no Palmeiras

No Palmeiras desde 2021, Piquerez se consolidou como titular absoluto da equipe na lateral-esquerda. Suspenso, o lateral-esquerdo não esteve à disposição do técnico Abel Ferreira na derrota para o Chelsea, válido pelas quartas de final. A entrada de Vanderlan, por sua vez, evidênciou a descrepância entre titular e reserva.

Ao todo, Piquerez soma 195 partidas oficiais com a camisa alviverde, com 16 gols marcados e 16 assistências distribuídas. Na atual temporada, são 30 jogos (sem considerar jogos com o Uruguai) e seis participações diretas em gols.