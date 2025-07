Mauricio fecha primeiro ano de Palmeiras com ‘sonho realizado’ e disputas internas

Mauricio completou nesta quinta-feira (17) um ano desde sua estreia com a camisa do Palmeiras. Entre conquistas e objetivos ainda pendentes, o meia segue em busca de uma vaga definitiva entre os titulares da equipe comandada por Abel Ferreira.

Contratado em 2024 junto ao Internacional por 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação da época), o jogador chegou ao Verdão como uma das principais contratações da temporada. Em poucos meses, participou das principais competições do calendário sul-americano e disputou o Mundial de Clubes, considerado um divisor de águas na carreira do meio-campista.

- Foram meses de muito aprendizado e evolução, dentro e fora de campo. Pude viver momentos muito bons, marcar gols importantes e participar de competições enormes, como o Mundial de Clubes, que, sem dúvidas, foi um dos maiores momentos da minha carreira. Vestir essa camisa é uma motivação por si só. Vou seguir dando o meu máximo para que possamos continuar construindo essa história juntos, que ainda está só no início - afirmou.

- Tenho muito orgulho de vestir essa camisa e sou muito feliz por estar defendendo uma instituição tão grande como o Palmeiras. Desde que cheguei aqui, sempre tive o sonho de conquistar títulos com essa camisa, e sigo muito focado nisso - completou.

Mauricio, meia do palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Mauricio com a camisa do Palmeiras

A estreia oficial de Mauricio pelo Palmeiras aconteceu contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Desde então, o meio-campista de 24 anos soma 48 partidas com a camisa alviverde, com 12 gols marcados e quatro assistências.

Em sua primeira temporada no clube, disputou 22 jogos e balançou as redes quatro vezes. Um dos gols mais foi justamente o primeiro, diante do próprio Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Rio de Janeiro, o camisa 18 marcou, mas a equipe acabou eliminado com o empate no jogo de volta, no Allianz Parque.

Na atual temporada, por sua vez, Mauricio soma 26 jogos. Seu contrato com o clube paulista tem validade até o fim de 2029.