Agora o foco do Palmeiras no mês de junho é um só: a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos a partir do dia 14 e vai até o dia 13 de julho. O time de Abel Ferreira terá três grandes desafios na primeira fase para depois sonhar com voos mais altos, mas, no retorno ao Brasil ao final do torneio internacional, a sequência será tão acirrada quanto a do exterior.

Em solo brasileiro, o Palmeiras vai em busca de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e terá pela frente o clássico contra o Santos, ainda sem dia definido, mas que tem data-base em 13 de julho. Depois, o jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Corinthians, previsto para acontecer entre os dias 29 e 31, enquanto a volta, e que vale a permanência na competição, será entre 5 e 7 de agosto.

Além disso, mais um campeonato muito importante para o clube é a disputa da Libertadores, torneio em que o Verdão se classificou como líder geral com uma rodada de antecedência e o único com 100% de aproveitamento. O adversário será o Universitario, do Peru, com datas previstas para 13 e 20 de agosto.

Ou seja, o mês de agosto será um mês decisivo para a temporada do Palmeiras. Um tropeço nas Copas pode custar mais do que uma desclassificação, mas também um prejuízo financeiro, já que as competições pagam um alto valor de acordo com os avanços nas fases de mata-mata.

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium