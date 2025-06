Conheça o Universitario, adversário do Palmeiras nas oitavas da Libertadores

O Palmeiras terminou com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e irá enfrentar o Universitario nas oitavas de final. O desempenho perfeito garantiu a vantagem de decidir as eliminatórias em casa, mas os peruanos apostam no poder de recuperação para surpreender.

continua após a publicidade

+ Palmeiras conhece adversário nas oitavas de final da Libertadores

Após estrear com duas derrotas, contra o River Plate (em casa) e o Independiente del Valle (fora), "La U", como é conhecida, somou duas vitórias e dois empates, o último deles contra os argentinos, por 1 a 1, no Monumental de Núñez, resultado que selou a classificação na segunda posição.

O retrospecto positivo se mantém no Campeonato Peruano de 2025. Atualmente, o clube lidera pela vantagem no saldo de gols, 17 contra 6 do Alianza Lima, que também soma 26 pontos, mas ocupa a segunda colocação.

continua após a publicidade

Os principais destaques da equipe, por sua vez, são o zagueiro paraguaio Williams Riveros, o volante Rodrigo Ureña e os atacantes Álex Valera e Edison Flores.

Casa do Universitario

O Estádio Monumental 'U', casa do Universitario, tem capacidade para cerca de 80 mil torcedores e é um dos candidatos a receber a decisão da Libertadores. A média de público, por sua vez, muitas vezes ultrapassa a marca de 50 mil pagantes.

continua após a publicidade

Classificado como segundo colocado, o Universitario jogará a segunda partida da eliminatória no Allianz Parque, em São Paulo, onde o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento.

Estêvão comemora gol do Palmeiras diante do Sporting Cristal (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitória no século passado

Durante a Copa Libertadores de 1979, o Universitario, com um jogador a menos em campo, venceu o Palmeiras por 2 a 1, em São Paulo. À época, ambas as equipes acabaram eliminadas na fase de grupos, e apenas o Guarani garantiu a classificação.

Em 15 duelos disputados, o Palmeiras venceu dez partidas contra os peruanos, empatou outras quatro e perdeu apenas uma vez, justamente em casa.