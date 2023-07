O Verdão venceu apenas um dos últimos sete jogos após a Data Fifa. Com esse 'apagão' e a consequente eliminação na Copa do Brasil, só resta ao Palmeiras a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Na competição continental, vai enfrentar o Atlético-MG nas oitavas de final, enquanto no Brasileirão é o quinto colocado com 24 pontos, 12 a menos que o líder Botafogo.