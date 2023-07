Muito criticado por grande parte da torcida tricolor, Arboleda desabafou na internet: 'não tô vendo nenhum 'fdp' meia boca falar que eu sou porco, cadê esses que falaram mal de mim um mês atrás'. O zagueiro faz alusão as críticas recebidas por torcedores do clube em 2019, quando foi fotografado vestindo uma camisa do Palmeiras durante período de férias no Equador.