Nos últimos sete jogos, o Alviverde venceu apenas um: o duelo com o Bolívar, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, que garantiu ao Palmeiras a melhor campanha geral do torneio continental. Além do triunfo, o Palmeiras perdeu quatro partidas e empatou duas. O empate na última quarta (5) e a derrota desta quinta (13) para o Tricolor custaram a eliminação na Copa do Brasil.