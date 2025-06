AO VIVO: acompanhe a terça-feira (24) do Palmeiras direto dos EUA

MIAMI (EUA) - O Palmeiras arrancou um empate contra o Inter Miami na noite de segunda-feira (23) e garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes na primeira colocação do Grupo A. Agora, o alviverde vira a chave e já começa a pensar no confronto com o Botafogo, rival que enfrentará na próxima fase. Um dia após o jogo da classificação, o elenco de Abel Ferreira já inicia a preparação.

Os atletas do Palmeiras realizam um treino regenerativo no Grandover Resort & Spa, em Greensboro, na Carolina do Norte, sede do clube neste Mundial, a partir das 17h (de Brasília). A atividade será fechada à imprensa.

Acompanhe as notícias do Palmeiras no Mundial:

5h10: ANÁLISE: Abel precisa desapegar de velhos heróis pelo bem do Palmeiras

Abel Ferreira assumiu a culpa pela má atuação do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Inter Miami pelo Mundial de Clubes. Apesar de não deixar uma boa impressão para os rivais, o resultado garantiu a primeira colocação do grupo, objetivo inicial do clube na competição. As escalações escolhidas por Abel Ferreira têm atrapalhado o desempenho do time no torneio, a ponto de a comissão técnica ter mudado o sistema de jogo nas três partidas — seja por meio de substituições ou alterações táticas. Leia a matéria completa aqui.

6h20: Botafogo de Paiva x Palmeiras de Abel terá tira-teima no Mundial

Já se sabe que o Brasil terá pelo menos um representante nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, ao mesmo tempo que já é certo dizer que ao menos um deixará a competição no próximo sábado (28), quando Palmeiras e Botafogo irão se enfrentar na Filadélfia, a partir das 13h (de Brasília).

Protagonistas nas últimas temporadas, os dois times fizeram duelos memoráveis por Brasileirão e Libertadores, mas apenas um com Renato Paiva como treinador. Foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, que terminou com empate por 0 a 0 no Allianz Parque. Leia aqui a matéria completa.

