Ídolo do Corinthians provoca Palmeiras: ‘Tem que jogar bola’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, na última quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado garantiu a classificação do Alvinegro, diante do principal rival, para a próxima fase do torneio nacional. Após o resultado, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, ídolo do Timão, provocou o Alviverde.

Durante o programa "Jogo Aberto", desta quinta-feira (7), o antigo arqueiro brincou com Edu Dracena, atual companheiro de trabalho e ex-Palmeiras, sobre a classificação. Na ocasião, Ronaldo Giovanelli debochou da atuação do Alviverde e comemorou o resultado da equipe de Dorival Júnior.

- Vocês tem que jogar bola. Não adianta ficar só dando tapa e cabeçada em campo. Você apanharam dentro e fora de casa. Não quiseram jogar, só quiseram bater. Aquele negócio de "faca na caveira", e o Corinthians só no toca me voy - iniciou o ex-goleiro.

- Vou te falar, não queria essa expulsão. Mas como foi uma cabeçada, teve que expulsar. Se estivesse onze contra onze, ia ser uns três ou quatro. Falei aqui antes, que o Corinthians estava aí, e que vai brigar - concluiu.

Corinthians x Palmeiras

A classificação do Timão começou a ser construída no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o atacante Memphis Depay foi deciso e marcou o gol da vitória alvinegra, dando assim, uma vantagem do empate para a segunda partida.

No Allianz Parque, Aníbal Moreno foi expulso logo no início do jogo. O cronômetro marcava 13 minutos do primeiro tempo, quando o volante do Palmeiras acertou uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians dominou o confronto e venceu novamente o rival, desta vez por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Agora, o Timão espera o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Até o momento, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo e Bahia são os clubes já classificados.