Jornalista da Globo vê Palmeiras prejudicado contra o Corinthians e diz: ‘Inaceitável’

Palmeiras x Corinthians foi um duelo emocionante pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão levou a melhor e se classificou com duas vitórias. O jornalista Guga Chacra, da Globo, apontou que o Verdão foi prejudicado pela arbitragem.

Com gols de gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o clube agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

Após a partida entre Palmeiras e Corinthians, o jornalista Guga Chacra, da Globo, apontou que o Verdão foi prejudicado pela arbitragem, e tratou a eliminação como inaceitável.

- Na maior crise do Palmeiras em 5 anos, temos a melhor campanha da Libertadores, a segunda melhor do brasileiro e fomos às quartas na Copa do Mundo. Mas realmente é inaceitável ser eliminado da forma que fomos pelo arquirrival Corinthians na Copa do Brasil, ainda que tenhamos sido prejudicados no primeiro jogo - disparou Guga Chacra após Palmeiras x Corinthians.

Como foi o jogo

O primeiro tempo entre Palmeiras x Corinthians foi intenso desde os primeiros minutos, como já se esperava. Logo no início, Weverton fez duas grandes defesas em sequência, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 14 minutos, Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e, após revisão, expulsou Aníbal Moreno por uma cabeçada em Martínez.

Mesmo com um a menos, o Palmeiras manteve a postura ofensiva e teve mais presença no campo de ataque, embora tenha finalizado apenas uma vez com perigo: uma cabeçada firme de Gustavo Gómez, defendida por Hugo Souza em cima da linha.

Já nos minutos finais da etapa inicial entre Palmeiras x Corinthians, o Corinthians perdeu Memphis por lesão muscular, mas abriu o placar mesmo com dez jogadores em campo. Aos 42 minutos, Garro cobrou escanteio, Raniele escorou de cabeça na segunda trave, Matheus Bidu dominou na pequena área e finalizou de canhota.

Após o gol, a comemoração de Bidu gerou irritação entre os jogadores do Palmeiras, o que levou a uma confusão generalizada. Giay e Yuri Alberto acabaram advertidos na sequência do entrevero, típico de clássicos disputados com torcida única.

Para o segundo tempo de Palmeiras x Corinthians, Abel Ferreira resolveu mudar o ataque e trocou Vitor Roque por Flaco López, apostando na força aérea do argentino para incomodar a defesa do Corinthians. Antes dos dez minutos, a melhor chance de gol para os donos da casa, quando Giay fez ótima jogada pela direita, invadiu a área e rolou para trás. Maurício chegou chutando, mas a bola saiu raspando a trave de Hugo Souza. O castigo não demorou a chegar. Aos 13 minutos, Garro quebrou falta da esquerda na cabeça de Gustavo Henrique, que ampliou o marcador.

Após o segundo gol alvinegro, o jogo ficou picotado, com muitas discussões, faltas e pouca bola rolando. Com isso, o tempo passava e o Corinthians controlava o jogo, sem ter o gol de Hugo Souza ameaçado.

Com a eliminação sacramentada, a torcida do Palmeiras passou a protestar. Disparou contra a presidente Leila Pereira, chamou os jogadores de "sem vergonha" e não pouparam nem o técnico Abel Ferreira. Enquanto uma parte apoiava o treinador, outra pedia a saída do português, que aplaudiu os protestos. Um fim de jogo melancólico para o Palmeiras, que mostra que a pressão será um fator presente nos próximos dias no alviverde.

Do outro lado, a vitória sobre o rival dá uma tranquilidade para a sequência da temporada do Corinthians, que mantém vivo o sonho do título da Copa do Brasil. Palmeiras x Corinthians protagonizaram uma grande partida.