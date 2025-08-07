O Palmeiras está perto de acertar a venda de Vanderlan ao Grupo Red Bull. O lateral-esquerdo deve ser cedido inicialmente ao Bragantino, onde atuará até o fim da temporada. Após esse período, o grupo avaliará uma possível transferência do jogador para uma das equipes internacionais que administra.

O Palmeiras detém 80% dos direitos de Vanderlan, enquanto os 20% restantes pertencem ao Jacuipense. Com apenas três jogos disputados neste Brasileirão, o lateral-esquerdo de 22 anos está liberado para defender o Bragantino na competição até o fim da temporada.

Cria da Academia, Vanderlan soma 108 partidas e um gol marcado com a camisa do Palmeiras. Em 2025, o lateral-esquerdo disputou 22 jogos pelo clube. O Grupo Red Bull administra quatro equipes: Red Bull Bragantino (Brasil), RB Leipzig (Alemanha), Red Bull Salzburg (Áustria) e New York Red Bulls (Estados Unidos).

Além de Vanderlan, o Palmeiras já negociou outros cinco jogadores nesta janela de transferências: Mateusão e Naves foram vendidos ao FC Alverca, de Portugal; Richard Ríos acertou com o Benfica; e Estêvão foi transferido para o Chelsea.

Vanderlan deixa o Palmeiras para defender o Red Bull Bragantino até o final da temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Disputa por posição

No Palmeiras, Vanderlan teve como principal concorrente Piquerez, um dos destaques da equipe na temporada. O uruguaio integra o rodízio de capitães do elenco e teve seu contrato renovado até 2030. Com a possível saída de Vanderlan, a tendência é que o Verdão vá ao mercado em busca de um novo lateral-esquerdo para ser opção no elenco. A janela de transferências segue aberta até setembro, o que dá ao Palmeiras tempo para buscar reposição no elenco.

