CBF libera áudio do VAR em clássico entre o Palmeiras e o Corinthians
O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique
Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Corinthias venceu o Palmeiras na última quarta-feira (6), por 2 a 0, e eliminou o rival no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.
O Timão já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, na Neo Química Arena. Na ocasião, Yuri Alberto desperdiçou um pênalti, e o Verdão teve um gol anulado — uma prévia do confronto emocionante que aconteceria na casa alviverde.
A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou nesta quinta-feira (07) o áudio do VAR, que foi comandado pelo Caio Max Augusto Vieira (GO) e seus assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Douglas Schwengber da Silva (RS). Anderson Daronco: (RS) foi o árbitro da partida.
➡️ Clique aqui para conferir o áudio do VAR
O duelo foi recheado de polêmicas desde os primeiros minutos, com o cartão amarelo aplicado ao auxiliar Vitor Castanheiras, no banco de reservas do Palmeiras, por reclamação.
Aos 14 minutos de jogo, Aníbal Moreno foi expulso após Daronco analisar o lance com o auxílio do VAR. O volante recebeu o cartão vermelho por acertar uma cabeçada em José Martínez.
No site da CBF, é possível ouvir os árbitros na cabine do VAR orientando Daronco a revisar melhor o lance, já que, inicialmente, ele não havia marcado nenhuma infração na jogada, que começou em uma cobrança de escanteio.
No áudio, a equipe de arbitragem utiliza diferentes câmeras e classifica a cabeçada como uma "conduta violenta", ocorrida "antes de a bola ser posta em jogo".
Aos 38 minutos do segundo tempo, o Palmeiras teve um gol anulado de Gustavo Gómez, que estava em posição de impedimento. Além da expulsão do auxiliar Vitor Castanheiras, o jogador Emiliano Martínez também recebeu cartão vermelho, aos 50 minutos da etapa final. Ao todo, mais sete cartões amarelos foram aplicados durante o Dérbi.
