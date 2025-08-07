CBF libera áudio do VAR em clássico entre o Palmeiras e o Corinthians

Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Corinthias venceu o Palmeiras na última quarta-feira (6), por 2 a 0, e eliminou o rival no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

O Timão já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, na Neo Química Arena. Na ocasião, Yuri Alberto desperdiçou um pênalti, e o Verdão teve um gol anulado — uma prévia do confronto emocionante que aconteceria na casa alviverde.

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou nesta quinta-feira (07) o áudio do VAR, que foi comandado pelo Caio Max Augusto Vieira (GO) e seus assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Douglas Schwengber da Silva (RS). Anderson Daronco: (RS) foi o árbitro da partida.

O duelo foi recheado de polêmicas desde os primeiros minutos, com o cartão amarelo aplicado ao auxiliar Vitor Castanheiras, no banco de reservas do Palmeiras, por reclamação.

Aos 14 minutos de jogo, Aníbal Moreno foi expulso após Daronco analisar o lance com o auxílio do VAR. O volante recebeu o cartão vermelho por acertar uma cabeçada em José Martínez.

No site da CBF, é possível ouvir os árbitros na cabine do VAR orientando Daronco a revisar melhor o lance, já que, inicialmente, ele não havia marcado nenhuma infração na jogada, que começou em uma cobrança de escanteio.

No áudio, a equipe de arbitragem utiliza diferentes câmeras e classifica a cabeçada como uma "conduta violenta", ocorrida "antes de a bola ser posta em jogo".

Aos 38 minutos do segundo tempo, o Palmeiras teve um gol anulado de Gustavo Gómez, que estava em posição de impedimento. Além da expulsão do auxiliar Vitor Castanheiras, o jogador Emiliano Martínez também recebeu cartão vermelho, aos 50 minutos da etapa final. Ao todo, mais sete cartões amarelos foram aplicados durante o Dérbi.

VAR analisa o lance da expulsão de Aníbal Moreno aos 14 minutos de jogo. (Foto: Reprodução/ CBF)

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reclama com o árbitro assistente durante o clássico contra o Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Agenda Palmeiras:

10.08 - Palmeiras x Ceará - 16h - Allianz Parque - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

14.08 - Universitario (PERU) x Palmeiras - Monumental de Lima - ida das oitavas de final da Libertadores

17.08 - Botafogo x Palmeiras - 20h30 - Nilton Santos - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.08 - Palmeiras x Universitario (PERU) - Allianz Parque - volta das oitavas de final da Libertadores

25.08 - Palmeiras x Sport - 19h - Allianz Parque - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

31.08 - Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Neo Química Arena - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Agenda Corinthians:

11.08 - Juventude x Corinthians - 20h - Alfredo Jaconi - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

16.08 - Corinthians x Bahia - 21h - Neo Química Arena - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

24.08 - Vasco x Corinthians - 16h - São Januário - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

31.08 - Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Neo Química Arena - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro