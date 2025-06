Botafogo de Paiva x Palmeiras de Abel terá tira-teima no Mundial

PASADENA (EUA) - Já se sabe que o Brasil terá pelo menos um representante nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, ao mesmo tempo que já é certo dizer que ao menos um deixará a competição no próximo sábado (28), quando Palmeiras e Botafogo irão se enfrentar na Filadélfia, a partir das 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Banco dá respostas: Abel precisa aprender a lição para o Palmeiras seguir no Mundial

Protagonistas nas últimas temporadas, os dois times fizeram duelos memoráveis por Brasileirão e Libertadores, mas apenas um com Renato Paiva como treinador. Foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, que terminou com empate por 0 a 0 no Allianz Parque.

O Botafogo vinha de um mês sem jogos após um início de ano turbulento, com eliminação na primeira fase do Campeonato Carioca e derrotas nas finais da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. De quebra, Renato Paiva estreava em jogo oficial pelo clube.

continua após a publicidade

O Palmeiras, por sua vez, jogava três dias após perder o título do Paulistão para o rival Corinthians e queria fazer da estreia do Brasileirão em casa o jogo da retomada. Acabou vaiado por parte da torcida ao final, insatisfeita que ficara com o empate.

Poderia ter sido pior, uma vez que o Botafogo fez uma partida consistente, com números idênticos aos do Palmeiras, mas com chances de gol mais claras. Em suma, foi o alvinegro que ficou mais perto da vitória.

continua após a publicidade

Foi um jogo com igualdade de finalizações (13 para cada lado), de escanteios (2) e de cartões amarelos (3). O Palmeiras teve mais posse de bola (59% a 41%) e trocou mais passes (485 a 387), mas o Botafogo compensou com maior número de acertos nos chutes a gol (5 a 3).

Botafogo e Palmeiras com trajetórias diferentes no Mundial

Neste Mundial de Clubes, Botafogo e Palmeiras chegam às oitavas de final com trajetórias distintas na primeira fase. Enquanto o clube carioca se classificou no grupo que era tido como o mais difícil, e que incluiu uma vitória que deu moral sobre o atual campeão europeu, o Palmeiras se classificou em primeiro sem ainda apresentar um futebol convincente. Nessa segunda, chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Inter Miami, e só buscou o empate após uma pressão no fim e um erro de Falcón, que tentou afastar uma bola de cabeça e entregou nos pés de Maurício.

O Palmeiras vai para as oitavas com a autoridade de campeão do grupo, mas com apenas uma vitória. O Botafogo jogará como segundo colocado de chave, mas com dois triunfos, um deles memorável.

E, diferentemente do primeiro confronto entre Palmeiras de Abel e Botafogo de Paiva, dessa vez o empate não será opção.