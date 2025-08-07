Após eliminação, torcida do Palmeiras protesta com faixas no entorno do Allianz Parque

Após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a torcida do Palmeiras espalhou faixas no entorno do Allianz Parque com críticas direcionadas ao elenco, à diretoria e ao técnico Abel Ferreira.

Nas faixas, é possível identificar frases debochando da atuação do Alviverde, que perdeu os dois jogos para o principal rival. "Tchau, Abel", "Cabeça Vazia", "Fora Abel" e "Presidente Inexistente" foram algumas das mensagens registradas pelos torcedores.

Na última quarta-feira (6), o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians, no Allianz Parque, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. No jogo de ida, realizado na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

As críticas também começaram antes do apito final, lideradas pela principal torcida organizada do clube. Os xingamentos foram generalizados. Abel Ferreira chegou a aplaudir ironicamente o público presente no estádio.

Antes da partida, a torcida do Verdão já havia realizado um protesto contra a queda de rendimento do time, em frente à Academia de Futebol. Um grupo de três torcedores colocou cestas na rua com fotos de jogadores e de Abel Ferreira, pedindo "faca nos dentes" para a decisão.

Além disso, questionavam se "faltava alguma coisa" para apresentar um bom futebol. As imagens viralizaram na internet na última segunda-feira (5).

Torcida do Palmeiras pede a saída do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Técnico pode renovar até o fim de 2027. (Foto: Divulgação/ Internet)

Copa do Brasil:

Além do Corinthians, Botafogo, Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Athletico-PR também garantiram classificação para as quartas de final da competição. O sorteio que definirá os confrontos será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF.

Outros dois jogos ainda serão disputados nesta quinta-feira (7), válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O CRB recebe o Cruzeiro no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 21h (de Brasília). No jogo de ida, as equipes empataram sem gols no Mineirão.

Já o Vasco enfrenta o CSA em São Januário, às 20h (de Brasília). No confronto de ida, realizado no Rei Pelé, os dois times também empataram por 0 a 0.

