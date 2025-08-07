menu hamburguer
Palmeiras

Após eliminação, torcida do Palmeiras protesta com faixas no entorno do Allianz Parque

Torcida do Palmeiras já tinha realizado um protesto na porta do CT antes do clássico

Torcida do Palmeiras protesta com faixa no Allianz Parque. (Foto: Reprodução/ Internet)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
08:59
  • Matéria
Após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a torcida do Palmeiras espalhou faixas no entorno do Allianz Parque com críticas direcionadas ao elenco, à diretoria e ao técnico Abel Ferreira.

Nas faixas, é possível identificar frases debochando da atuação do Alviverde, que perdeu os dois jogos para o principal rival. "Tchau, Abel", "Cabeça Vazia", "Fora Abel" e "Presidente Inexistente" foram algumas das mensagens registradas pelos torcedores.

Na última quarta-feira (6), o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians, no Allianz Parque, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. No jogo de ida, realizado na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

As críticas também começaram antes do apito final, lideradas pela principal torcida organizada do clube. Os xingamentos foram generalizados. Abel Ferreira chegou a aplaudir ironicamente o público presente no estádio.

Antes da partida, a torcida do Verdão já havia realizado um protesto contra a queda de rendimento do time, em frente à Academia de Futebol. Um grupo de três torcedores colocou cestas na rua com fotos de jogadores e de Abel Ferreira, pedindo "faca nos dentes" para a decisão.

Além disso, questionavam se "faltava alguma coisa" para apresentar um bom futebol. As imagens viralizaram na internet na última segunda-feira (5).

Torcida do Palmeiras pede a saída do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Técnico pode renovar até o fim de 2027. (Foto: Divulgação/ Internet)
Copa do Brasil:

Além do Corinthians, Botafogo, Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Athletico-PR também garantiram classificação para as quartas de final da competição. O sorteio que definirá os confrontos será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF.

Outros dois jogos ainda serão disputados nesta quinta-feira (7), válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O CRB recebe o Cruzeiro no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 21h (de Brasília). No jogo de ida, as equipes empataram sem gols no Mineirão.

Já o Vasco enfrenta o CSA em São Januário, às 20h (de Brasília). No confronto de ida, realizado no Rei Pelé, os dois times também empataram por 0 a 0.

