Publicada em 20/06/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Se o Palmeiras não iniciou o Brasileirão com a força que se esperava do atual bicampeão da competição, agora, na 10ª rodada, o time comandado por Abel Ferreira já mostra o motivo de ser um dos times mais fortes do país. A sequência de três vitórias, com direito a uma goleada sobre o Atlético-MG por 4 a 0 na última rodada, faz com que o Verdão tenha a chance de entrar no G4 nesta quinta-feira (20), caso vença o RB Bragantino, às 21h30, no Allianz Parque.

- A gente sabe que será um jogo muito difícil, o Bragantino joga bem e tem jogadores de muita qualidade. Mas a gente está focado para fazer um grande jogo e somar os três pontos. Ganhar é bom, ainda mais uma sequência de três vitórias, é seguir fazendo o nosso trabalho para seguirmos em um bom momento - disse Aníbal Moreno.

Para a partida contra o Massa Bruta, o Verdão tem alguns desfalques. Bruno Rodrigues, Rômulo e Lázaro estão lesionados, enquanto Gustavo Gómez, Richard Ríos e Endrick estão na disputa da Copa América.

Com este cenário, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Bragantino tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Rony.

Os dois times já se enfrentaram em 55 oportunidades, e o Verdão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Massa Bruta de forma disparada: foram 31, contra 12 e outros 12 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 15 e, nesta competição, os números são empatados: seis vitórias para cada lado e três empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Paulistão deste ano, vitória palmeirense por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, com direito a gol de Flaco López.