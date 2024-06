Palmeiras x RB Bragantino: qual é o histórico do confronto?

Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Publicada em 20/06/2024 - 07:37 • São Paulo (SP)

O Palmeiras recebe o RB Bragantino na noite desta quinta-feira (20), às 21h30, no gramado do Allianz Parque, para fechar a 10ª rodada do Brasileirão. Os dois times estão na parte de cima da tabela de classificação, com o Verdão com dois ponto a mais que o Massa Bruta. Confira o retrospecto dos times.

Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Os dois times já se enfrentaram em 55 oportunidades, e o Verdão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Massa Bruta de forma disparada: foram 31, contra 12 e outros 12 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 15 e, nesta competição, os números são empatados: seis vitórias para cada lado e três empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Paulistão deste ano, vitória palmeirense por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, com direito a gol de Flaco López.

Palmeiras pode ter retorno de Dudu

Apesar de já ter ficado à disposição da comissão técnica comandada por Abel Ferreira, o atacante Dudu ainda não entrou em campo após sua lesão de quase 10 meses. A volta pode acontecer diante da torcida palmeirense, que deve apoiar o camisa 7 depois de dar por encerradas as negociações com o Cruzeiro e ficar no Verdão.

Para a partida em casa, o Verdão tem alguns desfalques. Bruno Rodrigues, Rômulo e Lázaro estão lesionados, enquanto Gustavo Gómez, Richard Ríos e Endrick estão na disputa da Copa América.