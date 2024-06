Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 20/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira tem muitos problemas para montar a escalação do Palmeiras visando o jogo contra o Bragantino, nesta quinta-feira (20). A baixa mais recente é do atacante Lázaro, que se contundiu diante do Atlético-MG. Dudu, teoricamente, poderia ser o substituto na função.

Lázaro foi submetido a exames e teve constatada uma lesão na coxa esquerda. O jogador iniciou a recuperação no Núcleo de Saúde e Performance e não deve retornar tão cedo.

Lázaro e Abel Ferreira; Dudu retorna aos treinos, e Palmeiras sofre com escalação (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Envolvido na polêmica com o Cruzeiro, Dudu decidiu ficar no Palmeiras e faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira. O Verdão não divulga lista de relacionados, mas o Lance! soube que o camisa 7 vem treinando normalmente com o grupo. Portanto, existe a chance dele ir para o jogo, mas a presença no time titular é improvável.

Dudu, inclusive, quer dar a volta por cima e reconquistar a confiança dos palmeirenses. De volta após cerca de 10 meses, quando tratou da lesão no ligamento do joelho, o atacante está focado em ter bons desempenhos pelo Alviverde.

Dudu pode voltar, mas desfalques assolam o Palmeiras contra o Bragantino

O Palmeiras seguirá sem Gustavo Gómez, Richard Ríos, que servem Paraguai e Colômbia para a Copa América, respectivamente. Bruno Rodrigues rompeu ligamento do joelho e retorna apenas na próxima temporada, enquanto Rômulo tem contusão na coxa. Luis Guilherme, Luan e Endrick foram vendidos.

Os reforços alviverdes só chegarão a partir da próxima janela de transferências, em julho. Felipe Anderson está contratado, e o Palmeiras deseja fechar os detalhes para anunciar Agustín Giay e Mauricio.

Escalação

Com este cenário, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Bragantino tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Rony.