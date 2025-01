Técnico do Fulham abre o jogo sobre proposta do Palmeiras por Andreas Pereira

O Fulham mantém sua posição nas negociações por Andreas Pereira, apesar dos rumores de uma oferta aumentada do Palmeiras. Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (13), véspera do jogo contra o West Ham, o técnico Marco Silva abordou o interesse do clube brasileiro pelo jogador. Ele negou que houve um aumento na proposta pelo atleta, descrevendo tais alegações como "completamente falsas".

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras faz atividades regenerativas após goleada e mira recorde no Paulistão

- Pelo menos até agora. Eu não falei hoje com a direção, mas falei ontem. Até ontem, zero. Completamente zero. E não nos surpreende (esse tipo de rumor), todas estas notícias vêm do nada. O nosso foco está no que podemos controlar. E o que eu posso controlar é nosso trabalho, o que podemos fazer dentro de casa e no mercado, também - disse o técnico do Fulham.



Até o momento, a única proposta oficial pelo jogador foi na casa dos € 20 milhões (aproximadamente R$ 124 milhões), prontamente recusada pelo clube inglês. Havia especulações de que o Palmeiras poderia elevar a oferta para € 24 milhões (cerca de R$ 150 milhões), mais bônus, mas Silva confirmou que, até a última conversa com a direção do Fulham, não houve novidades na negociação.

- Até ontem, zero. Completamente zero - declarou, refutando a existência de novas propostas.



Andreas Pereira tem sido um jogador chave para o Fulham, atuando como capitão na última partida e alcançando a marca de cem jogos pelo clube. Diante do interesse do Palmeiras e de outros clubes, o Fulham considera uma renovação contratual e valorização salarial para o jogador, cujo contrato atual vai até junho de 2026, com opção de extensão por mais uma temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A estratégia do Fulham é assegurar a permanência de Pereira até após a Copa do Mundo de 2026. Se o jogador mantiver seu nome nas conovocações de Dorival Júnior e conseguir performar com a Amarelinha, a tendência é que o passe do volante se valorize. A firmeza do clube nas negociações reflete o valor atribuído a Pereira, tanto em campo quanto fora dele, e o desejo de mantê-lo como parte fundamental do projeto esportivo.

Palmeiras tem plano B para Andreas Pereira

Caso as negociações por Andreas Pereira não evoluam, o Palmeiras tem dois atletas no radar como opções: Mathías Villasanti e Jorginho.

Ainda em dezembro, o Verdão sondou a situação do capitão do Grêmio, mas a chegada do técnico Gustavo Quinteiros, que conta com o jogador para a temporada, pode atrapalhar uma eventual saída do paraguaio.

continua após a publicidade

Já Jorginho, do Arsenal, foi oferecido via empresários e é um nome que agrada ao departamento de futebol, mas foge das características buscadas pelo clube no mercado: jogadores jovens e com potencial de revenda.

O fato de o ítalo-brasileiro estar livre para assinar um pré-contrato é o grande diferencial dessa negociação, mas o Palmeiras, até o momento, não evoluiu com a negociação. O volante, inclusive, foi titular do Arsenal na eliminação para o Manchester United, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último domingo (12).