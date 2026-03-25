O Palmeiras registrou em seu balanço financeiro de 2025 a obrigação de pagar o valor de R$ 323 mil ao PAOK, da Grécia, antigo clube do técnico Abel Ferreira. O montante é referente a bônus contratuais relacionados aos títulos conquistados pelo português desde sua chegada ao clube, no fim do mês de outubro de 2020.

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Quando o treinador foi contratado, o Palmeiras acertou o pagamento da multa rescisória com uma cláusula fixa e uma parte variável, com pagamentos de bônus a cada campeonato vencido pelo por Abel Ferreira no clube paulista. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'ge'.

Parte do valor já foi pago pelo Verdão ao clube grego em 2025, mas a quantia de R$ 323 mil refere-se a metas atingidas que ainda não foram transferidas e serão quitadas em 2026. O pagamento não havia sido realizado antes por falta de envio da documentação necessária por parte do PAOK.

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Abel também paga uma parte ao PAOK

Abel Ferreira também paga ao clube grego uma quantia por cada taça que levantou no Palmeiras. Na época da negociação entre os times, o português assumiu parte do montande para facilitar a transação. Em 2023, o treinador falou sobre o assunto em entrevista à TV Palmeiras.

- Para que vocês saibam, o PAOK continua a receber uma parte minha e do Palmeiras quando ganhamos títulos. Dos oito títulos que ganhamos, eu continuo a pagar ao PAOK com uma parte do meu salário e o Palmeiras continua a pagar por cada título que nós ganhamos nesse tempo todo - disse na época. Hoje, Abel já conquistou 11 taças com o Verdão.

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Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras:

🏆 Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

🏆 Copa Libertadores: 2020 e 2021

🏆 Copa do Brasil: 2020

🏆 Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026

🏆 Recopa Sul-Americana: 2022

🏆 Supercopa do Brasil: 2023

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