Alguns podem até argumentar que, atuando desta forma, o Palmeiras conquistou três títulos na última temporada. Vale ponderar, no entanto, que o desempenho do time foi irregular nas competições que venceu: na Supercopa, sofreu três gols e não teve controle do jogo; no Paulistão, foi derrotado no primeiro jogo da final por não saber explorar as deficiências do Água Santa; e no Brasileirão, amargou resultados decepcionantes, mesmo na arrancada durante a reta final da competição, como a derrota por 3 a 0 diante do Flamengo.