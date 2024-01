COM FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O jogo começou intenso, com as duas equipes pressionando a saída de bola e forçando o erro do adversário. Bem que o Palmeiras tentou controlar a partida neste início, mas logo o Novorizontino fez valer o seu mando de campo e dominou as ações do duelo. O Tigre criou, pelo menos, três chances claras de gol - fora o gol anulado - seja com bola rolando ou parada. O Verdão caiu na pressão do adversário, errou muitos passes e demonstrou muita dificuldade para sair jogando.