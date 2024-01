INTER DE LIMEIRA 2x3 PORTUGUESA

A Portuguesa protagonizou uma virada espetacular diante da Inter de Limeira, com placar de 3 a 2 fora de casa. O time da casa abriu o placar com Rafael Silva, aos 16 minutos de jogo, mas Douglas Borel empatou para a Lusa ainda no primeiro tempo.



Na segunda etapa, a Inter voltou à frente no placar com Éverton Brito, aos sete minutos da segunda etapa. Quando o jogo parecia decidido, a Portuguesa buscou a virada com dois gols em 11 minutos: aos 39, Eduardo Diniz igualou o marcador e, já nos acréscimos, aos 50 minutos, Giovanni Augusto (ele mesmo, com passagem por Atlético-MG e Corinthians) virou a partida para a Lusa.



Com este resultado, a Portuguesa encerra a rodada na liderança do Grupo A, à frente do Santos, com três pontos. A Inter de Limeira, por sua vez, fica na terceira posição do Grupo C, o mesmo do Corinthians, ainda sem pontos conquistados.