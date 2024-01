O técnico Abel Ferreira ironizou as dificuldades sofridas pelo Palmeiras no empate em 1 a 1 diante do Novorizontino, pela estreia no Paulistão. Entre as justificativas do treinador para o resultado, está a diferença no tempo de preparação de ambas as equipes. O português afirmou que o Novorizontino foi para o jogo com duas semanas de treino a mais que o Verdão, mas ironizou o fato ao dizer que não valia a pena discutir isso.