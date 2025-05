Estevão faz promessa à torcida do Palmeiras após despedida do Allianz

Estêvão teve uma despedida dos sonhos pelo Palmeiras. Autor do primeiro gol, o atacante comandou a vitória por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque, garantindo 100% de aproveitamento ao clube na fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence com gol de Estêvão e garante campanha perfeita na Libertadores

Em entrevista após o confronto, o jogador afirmou que deseja voltar a vestir a camisa alviverde após sua passagem pela Europa e agradeceu o carinho da torcida presente no estádio, que entoou seu nome em diversos momentos da partida.

- Com certeza (deseja voltar ao Palmeiras). Eu falo que me tornei um palmeirense. Me apaixonei por essa torcida, esse estádio. Por tudo que o Palmeiras representa. Claro que, se tiver a oportunidade lá na frente, poderei retornar - disse.

continua após a publicidade

Após se despedir da torcida no Allianz, Estêvão ainda fará mais uma partida no Brasil antes de viajar aos Estados Unidos, onde o Palmeiras disputará o Mundial. O duelo será justamente contra o Cruzeiro, equipe que o atacante defendeu antes de chegar à Academia de Futebol.

- Sou eternamente grato a tudo que o Cruzeiro proporcionou e fez para mim. Então, vai ser muito emocionante para mim também. Um lugar onde comecei, fui formado. Mudei de lugar, mas tenho certeza que o Cruzeiro está no meu coração. Agradecer a Deus por tudo que fez por mim no Cruzeiro. Será emocionante - completou.

continua após a publicidade

Estêvão comemora gol do Palmeiras diante do Sporting Cristal (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estêvão se despede após o Mundial

Vendido ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros, Estevâo irá se despedir do Palmeiras após a disputa do Mundial. O Verdão estreia na competição contra o Porto, no dia 15 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Na sequência, encara o Ah Ahly, no mesmo estádio, antes de viajar até a Flórida para a partida contra o Inter Miami, de Lionel Messi.