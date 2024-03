Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 19:42 • São Paulo (SP)

O Palmeiras informou, nesta noite de terça-feira (19), que a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou uma vistoria e deu sinal positivo para o novo gramado do Allianz Parque. Portanto, o estádio do Verdão estaria autorizado a receber partidas do Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte R$100 na Lance! Betting e ganhe mais de R$190 se Bahia e Vitória empatarem pela Copa do Nordeste!

Para que a partida aconteça na casa alviverde, o clube vai indicar, no Conselho Técnico da entidade, o Allianz Parque como local do jogo único da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. O confronto ainda não teve data definida.

Allianz Parque, estádio do Palmeiras, estava interditado (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A oficialização tende a acontecer nesta quarta-feira (20), dia em que a reunião do Conselho está marcada para acontecer.

O Allianz Parque está interditado desde o dia 2 de fevereiro, e a última partida do Palmeiras que aconteceu no local foi a vitória sobre o Santos, pelo Paulistão.

A razão da interdição é a falta de manutenção no gramado sintético. Diversos jogadores do Verdão, o técnico Abel Ferreira e adversários do Alviverde questionaram as condições do campo.

Com isso, o clube cobrou providências das empresas que administram a arena, até que decidiu se mudar para a Arena Barueri enquanto os problemas não fossem resolvidos.