Até o momento, as únicas contratações do Alviverde neste ano são Artur, comprado junto ao Bragantino, e Richard Ríos, que veio do Guarani. Ambos chegaram após o Paulistão, uma vez que o clube também não se movimentou antes do início da temporada, como é comum em qualquer agremiação do mundo. Pelo atacante, a transação foi de 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação da época), já pelo volante a quantia paga foi de R$ 6 milhões.