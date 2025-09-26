Adversário do Palmeiras: veja os números da LDU na Libertadores 2025

O Palmeiras conheceu seu adversário na semifinal da Libertadores da América de 2025: será a LDU, que eliminou o São Paulo nesta quinta-feira (26). A equipe de Abel Ferreira terá a missão de enfrentar um time que sofre poucos gols e apresenta bom aproveitamento.

A LDU vem mostrando um desempenho sólido na Libertadores 2025, com 10 jogos disputados, registrando seis vitórias, dois empates e duas derrotas, o que representa 67% de aproveitamento. A equipe marcou 13 gols, média de 1,3 por partida, e sofreu apenas cinco, com média de 0,5 por jogo.

Na artilharia da LDU na Libertadores 2025, Alex Arce e Lisandro Alzugaray lideram com quatro gols cada. Michael Estrada, Jeison Medina, Alexander Alvarado, Gabriel Villamíl e Bryan Ramírez completam a lista de goleadores, com um gol cada, evidenciando a distribuição de gols entre titulares e reservas da equipe.

O primeiro jogo será realizado no dia 22 de outubro, em Quito, enquanto a partida de volta acontece em 29 de outubro. O time paulista avançou à semifinal com uma campanha sólida contra o River Plate. Após vencer em Buenos Aires por 2 a 1, confirmou a classificação com um triunfo por 3 a 1 no Allianz Parque, garantindo o retorno da equipe alviverde a mais uma semifinal continental.

Tiago Nunes, técnico da LDU (Foto: Divulgação/ LDU)

Comando de Tiago Nunes

A equipe é comandada pelo brasileiro Tiago Nunes. Sob o comando do treinador, a LDU disputou 16 partidas, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas, alcançando 58% de aproveitamento. O time marcou 22 gols, média de 1,4 por jogo, e sofreu 13, média de 0,8 por partida.

Tiago Nunes, 45 anos, acumula passagens por Athletico-PR, Corinthians, Grêmio, Ceará, Sporting Cristal, Botafogo e Universidad Católica. Ao longo da carreira, foi campeão da Conmebol Sul-Americana, da Copa do Brasil, dos campeonatos Paranaense e Gaúcho, além da Recopa Gaúcha.

Veja abaixo números da LDU e Tiago Nunes:

LDU na Libertadores 2025

10 jogos

6V | 2E | 2D

67% de aproveitamento

13 gols marcados (1.3 por jogo)

5 gols sofridos (0.5 por jogo)

Tiago Nunes pela LDU

16 jogos

8V | 4E | 4D

58% de aproveitamento

22 gols marcados (1.4 por jogo)

13 gols sofridos (0.8 por jogo)

Artilheiros da LDU na Libertadores 2025

4 gols - Alex Arce e Lisandro Alzugaray

1 gol - Michael Estrada, Jeison Medina, Alexander Alvarado, Gabriel Villamíl e Bryan Ramírez