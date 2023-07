O Palmeiras tem uma dura missão nesta quinta-feira (13), diante do São Paulo, para buscar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, vitória tricolor por 1 a 0, no Morumbi. Agora, no Allianz Parque, o Verdão precisa reverter o placar agregado, mas conta com um retrospecto bastante positivo com Abel Ferreira em mata-matas no estádio, perdendo apenas 8% das partidas.