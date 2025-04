Abel testa opções na escalação do Palmeiras para vaga de Veiga

Abel Ferreira testou alternativas no time titular do Palmeiras para substituir Raphael Veiga, que não viajou com o elenco para o duelo contra o Sporting Cristal, em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Felipe Anderson, contratado na última temporada, desponta como a principal opção e deve ocupar a vaga do camisa 23. Essa, inclusive, foi a escolha de Abel Ferreira durante o segundo tempo do empate sem gols com o Botafogo, pelo Brasileirão.

Já Gustavo Gómez, recuperado de um problema no joelho, treinou normalmente durante a semana na Academia de Futebol e estará à disposição da comissão técnica. A tendência, no entanto, é que o capitão comece a partida no banco de reservas.

Além de Raphael Veiga, o técnico Abel Ferreira conta com os seguintes desfalques: Aníbal Moreno, Marcos Rocha, Paulinho, Maurício e Bruno Rodrigues.

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal tem: Weverton; Mayke, Micael (Gustavo Gómez), Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (3), no Estádio Nacional, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa Libertadores. Além do clube peruano, o Verdão divide chave com Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Elenco do Palmeiras para a Libertadores

Goleiros

1 - Mateus

14 - Marcelo Lomba

21 - Weverton

24 - Aranha (Sub-20)

52 - Luiz Sá (Sub-20)

Laterais

2 - Marcos Rocha

4 - Giay

6 - Vanderlan

22 - Piquerez

52 - Gilberto (Sub-20)

56 - Arthur (Sub-20)

Zagueiros

3 - Bruno Fuchs

13 - Micael

15 - Gustavo Gómez

26 - Murilo

34 - Naves

43 - Benedetti

53 - Diogo (Sub-20)

54 - Thiago (Sub-20)

68 - Robson (Sub-20)

Meio-campistas

5 - Aníbal Moreno

7 - Felipe Anderson

8 - Richard Ríos

20 - Mauricio

23 - Raphael Veiga

30 - Lucas Evangelista

32 - Emiliano Martínez

38 - Figueiredo

40 - Allan

45 - Erick Belé (Sub-20)

47 - Ramon (Sub-20)

48 - Larson (Sub-20)

50 - Luis Pacheco (Sub-17)

55 - Rafael Coutinho (Sub-20)

58 - Gabriel Azevedo (Sub-20)

65 - João Victor (Sub-20)

98 - Agner (Sub-20)

99 - Kauã Lira (Sub-20)

Atacantes