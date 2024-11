Abel tem dilema na escalação do Palmeiras para jogo contra o Botafogo

O técnico Abel Ferreira tem apenas uma dúvida na escalação do Palmeiras para o confronto contra o Botafogo, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Rony e Flaco López disputam vaga no comando de ataque. A expectativa é que o camisa 10, titular nas últimas três partidas do Verdão no Brasileirão, seja mantido entre os titulares, enquanto Flaco López permanece como opção para a segunda etapa.

+ Palmeiras inicia venda geral de ingressos para jogo com o Botafogo; Allianz terá público reduzido

Recuperado de um incômodo na coxa, Murilo treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana e está à disposição da comissão técnica. Com isso, Vitor Reis retorna ao banco de reservas.

continua após a publicidade

O Verdão finaliza a preparação para o confronto na manhã desta terça-feira (26), quando o técnico Abel Ferreira definirá a escalação para enfrentar o Glorioso. A atividade contará com leve movimentação em campo e será focada nos ajustes finais de bolas paradas e jogadas ensaiadas.

Provável escalação do Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo tem: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos 70 pontos da equipe carioca, o Verdão ocupa a liderança devido ao número de vitórias.

Palmeiras e Botafogo fazem final antecipada pelo título do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras precisa de duas vitórias para ser campeão

Caso vença o confronto direto contra o Botafogo no Allianz Parque, o Palmeiras precisará de uma vitória simples diante do Cruzeiro, no Mineirão, para conquistar o tricampeonato brasileiro. Curiosamente, a Raposa foi a adversária do Verdão na última rodada do Brasileirão do ano passado, em jogo que garantiu o 12º título nacional do Alviverde.