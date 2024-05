(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Rafael Oliva e Rafael Marson • Publicada em 17/05/2024 - 17:28 • São Paulo (SP)

O Al Sadd, do Qatar, entrou com uma ação na Fifa contra o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, alegando que o treinador português descumpriu um pré-contrato com a equipe qatari. A informação foi divulgada pela TNT e confirmada pelo Lance!.

Procurado pela reportagem, o Verdão está disse estar ciente do caso e vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para auxiliar Abel no processo.

O Al Sadd diz ter iniciado negociações com Abel Ferreira em outubro de 2023, e no mês seguinte teria assinado um documento equivalente a um pré-contrato no qual o português assumiria o clube em 27 de dezembro de 2023.

O clube do Qatar busca na Fifa uma compensação de 5 milhões de euros (quase R$ 28 milhões, pela cotação atual). Além disso, caso a Fifa entenda que Abel descumpriu o pré-contrato com o Al Sadd, a corte pode aplicar sanções ao Palmeiras por induzir o treinador a esse descumprimento.

O processo entre o Al Sadd e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está em fase inicial e poderá ser recorrida por qualquer uma das partes, ao CAS (Corte Arbitral do Esporte).