Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 21:18 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira concede entrevista coletiva após o jogo do Palmeiras contra o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. O principal assunto é o suposto pré-contrato que o treinador teria assinado com o Al-Sadd, do Qatar, no fim do ano passado. Assista ao vivo no player acima!

O clube catari acionou o técnico do Palmeiras na FIFA, cobrando multa de 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões) por parte de Abel Ferreira. O profissional teria descumprido o acordo com o Al Sadd, e o problema pode sobrar para o Verdão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está sendo processado na Fifa pelo Al-Sadd. Ele renovou seu vínculo com o Verdão e decidiu não deixar o clube (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na reta final da última temporada, Abel Ferreira fez mistério até a última rodada do Brasileirão, sobre sua permanência no Palmeiras. Havia o interesse do Al-Sadd, mas o treinador ficou e renovou seu contrato até o fim de 2025.

A presidente Leila Pereira ainda deseja mantê-lo até o fim de seu possível segundo mandato. Ela será candidata à reeleição no fim deste ano, é favorita para vencer o pleito e deve ficar no cargo até 2027.