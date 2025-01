Abel revela que Palmeiras busca mais três reforços na janela e detalha futuro de Rony

O Palmeiras segue ativo no mercado após anunciar os atacantes Paulinho e Facundo Torres. Além das negociações com o Fulham por Andreas Pereira, o time comandado por Abel Ferreira precisará buscar uma opção para a defesa, já que Vitor Reis viajou na última quinta-feira (15) para a Inglaterra para assinar com o Manchester City.

Na visão do treinador português, o Verdão necessita, ao menos, de mais três reforços, uma vez que a equipe perdeu nomes com Dudu, Menino e Lázaro em dezembro.

– As contratações são claras. Faltam no mínimo três. Sem Lázaro, Dudu, Menino e Vitor Reis. Rony pode ficar, pode sair. Vitor Reis não queria vender. Disse: até eu vendo, mas só depois do Mundial. Temos que buscar para essa posição. Para saída do Menino temos que buscar um volante – explicou.

Além do trio mencionado por Abel Ferreira, o Palmeiras pode perder Rony ainda nesta temporada. O atacante está na mira de clubes do futebol brasileiro e aguarda novas propostas depois de recusar uma investida do Fluminense.

O atacante, no entanto, será aproveitado pela comissão técnica enquanto permanecer no Palmeiras, assim como Atuesta, que retornou de empréstimo, onde defendeu o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em 2024.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

– O Rony enquanto estiver aqui é jogador do Palmeiras. Enquanto estiver aqui vai jogar, como foi com o Atuesta hoje. Nunca tive problema com nenhum jogador. Se sair, teremos que buscar outro jogador. Se não, vai continuar. O Rony é jogador do Palmeiras. Por enquanto, é isso que tenho a dizer – completou o português.

Após a vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, o Verdão volta a campo no próximo sábado (18), contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão.