Palmeiras vence na estreia, e Fluminense é derrotado no Carioca; veja resultados dos estaduais

Nesta quarta-feira (15), o Palmeiras fez sua estreia no Campeonato Paulista, enquanto o Fluminense tropeçou novamente no Campeonato Carioca. O dia também foi marcado pelo início do Campeonato Goiano e muitos jogos nos estaduais de todo o país.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com dois gols de Maurício, o Verdão conquistou uma grande vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa e ocupa a liderança do Grupo D. A equipe de Abel Ferreira supera a Ponte Preta por conta do critério de saldo de gols.

Por outro lado, o Fluminense conheceu sua primeira derrota no Campeonato Carioca ao perder o duelo contra o Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira. Com isso, o Tricolor ocupa a 9ª colocação e pode encerrar a rodada na lanterna do estadual.

continua após a publicidade

Ignácio em ação com a bola no confronto entre Volta Redonda e Fluminense, pelo Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Resultados dos estaduais - 15/01

Campeonato Alagoano

Igaci 0 x 3 CSA (vitória por W.O.)

Murici 2 x 2 Couripe

Campeonato Baiano

Juazeirense 1 x 4 Vitória

Barcelona 0 x 0 Jequié

Campeonato Carioca

Maricá 1 x 0 Boavista

Nova Iguaçu 1 x 0 Sampaio Corrêa

Volta Redonda 1 x 0 Fluminense

Campeonato Catarinense

Avaí 1 x 0 Santa Catarina

Marcílio Dias 0 x 0 Brusque

Caravaggio 1 x 1 Chapecoense

Concórdia 0 x 0 Barra

Campeonato Goiano

Vila Nova 1 x 0 Aparecidense

CRAC 1 x 1 Anápolis

Goiatuba 2 x 1 Goiás

Goianésia 0 x 1 Inhumas

Campeonato Maranhense

Pinheiro 2 x 0 Maranhão

IAPE 0 x 3 Sampaio Corrêa

Tumtum 1 x 2 Imperatriz

Campeonato Mato-Grossense

Mixto 5 x 0 Nova Mutum

Sport Sinop 1 x 2 Luverdense

Campeonato Paraibano

Nacional 2 x 1 Pombal

Botafogo 3 x 0 Esporte de Patos

Campeonato Paranaense

Maringá 0 x 1 Cianorte

Coritiba 3 x 0 São Joseense

Cascavel 0 x 0 Londrina

Andraus Brasil 2 x 0 Azuriz

Campeonato Paulista

Novorizontino 0 x 1 Ponte Preta

Velo Clube 0 x 2 Noroeste

Guarani 2 x 0 Botafogo

Palmeiras 2 x 0 Portuguesa

Campeonato Pernambucano

Retrô 1 x 0 Afogados

Náutico 3 x 2 Jaguar

Campeonato Potiguar

Potiguar 0 x 3 ABC

Globo 1 x 2 América-RN

Santa Cruz de Natal 4 x 2 Baraúnas

Clube Laguna SAF 1 x 1 Força e Luz

Campeonato Sergipano

Associação Desportiva Carmópolis 1 x 2 Sergipe