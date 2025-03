Abel revela papo com Vitor Roque e projeta papel do atacante no Palmeiras

Abel Ferreira começa a se planejar para contar com Vitor Roque. O atacante foi anunciado oficialmente pelo Verdão na sexta-feira (28), e poderá estrear pelo Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, vaga conquistada após vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, fora de casa, neste sábado (1).

O jogador estava no Bétis, mas pertence ao Barcelona. A equipe espanhola irá receber cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual) para ceder 80% dos direitos federativos do atleta ao Verdão, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação atual) em variáveis previstas no acordo.

— É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, a um clube que vai lhe oferecer todas as condições. Vamos ajudá-lo, é um jogador que fez 20 anos ontem. A única coisa que falei a ele: nos meteu fora de uma final de Libertadores, está atravessado aqui. Que venha nos ajudar, todo o clube vai ajudá-lo — disse Abel Ferreira em entrevista coletiva após a vitória sobre o São Bernardo.

O treinador relembrou a eliminação do Palmeiras contra o Athletico Paranaense, clube que Vitor Roque atuava, na semifinal da Libertadores de 2022. O Verdão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, em Curitiba, e empatou por 2 a 2 no Allianz Parque.

Opção para Abel Ferreira

Com a saída de Rony para o Atlético-MG, o Palmeiras ficou com menos opções no ataque. O treinador falou sobre Vitor Roque e destacou que o jogador não precisa atuar apenas dentro da área, podendo trazer mais dinamismo ao time.

— Ele é um jogador com características diferentes do Lopez e do Thalys. Ele é um jogador rápido, que ataca a profundidade, de apoio. Apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo também. Já pudemos provar na pele do que esse jogador é capaz de fazer — falou o treinador.